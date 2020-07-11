«Уотфорд» благодаря двум пенальти выиграл второй матч подряд в АПЛ

«Уотфорд» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На гол Дуайта Гейла хозяева ответили двумя точными ударами с пенальти в исполнении Троя Дини.

«Ньюкасл» набрал 43 очка и находится на 13-м месте в турнирной таблице. В активе «Уотфорда», выигравшего второй матч подряд, 34 очка, команда занимает 17-ю позицию.

В следующем туре «Уотфорд» 17 июля на выезде сыграет с «Вест Хэмом». «Ньюкасл» двумя днями раньше на своем поле примет «Тоттенхэм».

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