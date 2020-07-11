«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в домашнем матче АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Бернли» в матче 35-го тура Английской премер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 1:1. На гол защитника хозяев Эндрю Робертсона гости ответили точным ударом Джея Родригеса.

«Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии, впервые в сезоне потерял очки в домашнем матче. В активе «Бернли» 50 очков, команда находится на девятой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 15 июля на выезде сыграет с «Арсеналом». «Бернли» в тот же день дома встретится с «Вулверхэмптоном».

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