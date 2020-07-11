«Челси» крупно проиграл новичку АПЛ

«Челси» на выезде проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 11 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В первом тайме у «клинков» отличились Дэвид Макголдрик и Оливер Макберни. Во второй половине игры Макголдрик оформил дубль.

Победа позволила «Шеффилду» набрать 54 очка и выйти на шестое место в турнирной таблице. «Челси» имеет в активе 60 очков и находится на третьей позиции.

В следующем туре «Челси» 14 июля дома сыграет с «Норвичем». «Шеффилд» двумя днями позже на выезде встретится с «Лестером».

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