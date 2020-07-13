Найдено убивающее раковые клетки полезное вещество

Ученые Университета штата Вашингтон нашли новое противоопухолевое природное соединение. Оказалось, что полиненасыщенная жирная кислота — дигомогамма-линоленовая кислота (DGLA) — способна убивать раковые клетки человека. Это полезное соединение в небольших количествах содержится в организме человека, но редко встречается в рационе человека. Об этом сообщается в статье, опубликованной Developmental Cell.

Исследователи выявили, что DGLA способна индуцировать ферроптоз — процесс, при котором происходит регулируемая гибель клетки из-за железо-зависимого окисления липидных мембран. Как показали результаты экспериментов, жирная кислота действует не только на клетки животных моделей, но и на культуры раковых клеток человека.

Так, кормление круглых червей Caenorhabditis elegans бактериями с высоким содержанием DGLA вызывало гибель первичных половых клеток и стволовых клеток, из которых формируются первые. При этом DGLA также взаимодействует с другими соединениями, например, с эфирными липидами, которые препятствует действию жирной кислоты. Когда ученые заблокировали активность эфирных липидов, клетки в присутствии DGLA стали погибать еще быстрее.

В будущих исследованиях ученые планируют понять механизм действия полиненасыщенной кислоты и разработать способ доставки соединения к раковой опухоли.

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