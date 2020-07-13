Найден новый способ стать здоровым и продлить жизнь

Ученые Университета Южной Калифорнии в США нашли способ сохранить здоровье и продлить жизнь, влияя на специфические гормоны. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journals of Gerontology: Series A.

В ходе экспериментов на плодовых мушках исследователи показали, что препарат мифепристон (RU-486), который используется для лечения рака, болезни Кушинга и прекращения ранней беременности, способен продлевать жизнь насекомым. Во время спаривания самки мушек получают от самцов пептид, который вызывает воспаление, уменьшает здоровье и продолжительность жизни. Оказалось, что мифепристон блокирует действие этой молекулы.

Исследователи выяснили, что эффекты препарата похожи на те, что наблюдаются у принимающих его женщин. У насекомых ключевую роль в опосредовании эффекта играет ювенильный гормон. Он участвует в развитии плодовых мушек на протяжении всей жизни, от яйца до личинки и до взрослой особи. Половой пептид усиливает действие ювенильного гормона, в результате чего метаболизм переключается на процессы, которые требуют больше энергии для поддержания функций организма. Это также способствует воспалению, и насекомые становятся уязвимыми для токсичных молекул.

Результаты экспериментов показали, что мифепристон препятствует переключению метаболизма в патогенных режим. Кроме того, оказалось, что эффект препарата распространяется и на другие модельные организмы, включая червей. Поскольку мушки и черви эволюционно настолько же далеки друг от друга, как и от человека, ученые надеются, что мифепристон окажет то же действие на людей.

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