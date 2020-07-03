Открыт неизвестный механизм защиты от рака

Ученые Кембриджского университета в Великобритании открыли механизм, позволяющий голым землекопам Heterocephalus glaber сопротивляться раку. Хотя у этих грызунов клетки могут превращаться в злокачественные теми же способами, что и у других млекопитающих, сложная система клеток, микросреды и иммунной системы предотвращает рост опухолей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Ранее считалось, что устойчивость к раку у голых землекопов обусловлена выработкой клетками высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. В ходе предыдущих экспериментов было показано, что обработка клеток двумя онкогенами — большим Т-антигеном SV40 и HRAS — достаточно для превращения фибробластов мышей и крыс в злокачественные клетки, хотя клетки голых землекопов оказались защищены от опасной трансформации. Т-антиген SV40 является компонентом полиомавируса SV40, который способен вызвать рак у некоторых животных, но не у человека, а HRAS — это фермент, способствующий неконтролируемому делению клеток.

В новой работе ученые использовали 106 линий клеток, выделенных из пяти разных тканей у 11 голых землекопов, и поместили в них SV40 и HRAS с помощью лентивирусов — разновидности вирусов, которых используют как удобный вектор для доставки чужеродного генетического материала. Оказалось, что сами по себе клетки голых землекопов уязвимы к онкогенной трансформации, что указывает на существование уникального внеклеточного механизма, защищающего Heterocephalus glaber от рака. Однако пока он остается неизвестным, и необходимы дальнейшие исследования.

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