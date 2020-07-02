Раскрыт новый эффективный способ лечить рак

Ученые Сингапура раскрыли существование ключевого механизма, лежащего в основе развития и рецидива раковых опухолей. Это позволит разработать новые способы эффективного лечения онкологических болезней. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В работе сообщается об обнаружении механизма, в который вовлечен белок MBNL1. Во многих случаях эта молекула присутствует в низких количествах в клетках рака молочной железы, рака желудка, легких и простаты, на долю которых приходится 49 процентов всех случаев рака, диагностированных в 2018 году. Имеются свидетельства, что именно недостаток MBNL1 отвечает за плохую выживаемость пациентов с онкологическими заболеваниями.

MBNL1 связывается с мРНК (промежуточным продуктом активных генов) и регулирует сплайсинг — процесс, при котором из РНК вырезаются участки, не кодирующие белок и называемые интронами. Таким образом, белок регулирует ремонт ДНК, жизненный цикл клетки, включая деление. Показано, что он подавляет онкогенез и развитие местастазов при раке молочной железы и кишечника.

Также показано, что в раковых клетках недостаток MBNL1 способствует пропуску экзона при созревании мРНК гена MAP2K7. Экзоны — это кодирующие части РНК, которые непосредственно участвуют в синтезе белка. В некоторых случаях, если экзон сильно поврежден в результате мутации, происходит его пропуск, в результате чего синтезируется неполная, но все еще функциональная версия белка. MAP2K7 играет решающую роль передаче сигналов внутри клетки, и его изоформа с отсутствующим экзоном-2 в нем может спровоцировать появление раковых клеток с различными свойствами, что делает болезнь устойчивой к лечению.

Посредником между высоким уровнем патогенной изоформы MAP2K7 и возникновением новых линий раковых клеток оказалась киназа JNK (англ. c-Jun N-terminal kinase). Если подавить JNK с помощью ингибиторов, то это снизит активность стволовых раковых клеток. Один из ингибиторов — D-JNKI-1 — обладает многообещающим противоопухолевым эффектом и в настоящее время проходит клинические испытания для лечения потери слуха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



