Трамп пожаловался на внимание журналистов к его игре в гольф

Президент США Дональд Трамп пожаловался на излишнее внимание, которое американские СМИ уделяют его поездкам в гольф-клубы. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я знаю многих в бизнесе и политике, кто бесконечно занимается физическими упражнениями, в некоторых случаях до состояния изнеможения (...). Мои "упражнения" — это игра [в гольф], и я почти никогда не занимаюсь этим во время рабочей недели», — рассказал американский лидер.

Трамп подчеркнул, что его предшественник Барак Обама играл в гольф гораздо чаще, однако СМИ не обращали на это внимания. По словам президента, к нему журналисты таблоидов «пристраиваются везде, где только можно». Также он отметил, что все равно продолжает работать даже во время игры.

Американские СМИ действительно уделяли большое внимание поездкам президента в гольф-клубы. Так, 28 июня журналисты пула Белого дома указали, что Трамп отправился играть в гольф, несмотря на данное ранее обещание находиться в Вашингтоне ради соблюдения законности и порядка в городе. Это произошло во время массовых протестов, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

В конце мая журналисты The Sun обратили внимание на то, что Трамп отправился играть в гольф во время пандемии коронавируса. Тогда отмечалось, что в процессе глава государства нарушил целый ряд правил социального дистанцирования. Помимо отсутствия масок на большинстве присутствующих, критику со стороны общественности вызвало и то, что президент здоровался за руку.

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