Раскрыто большое влияние Мелании Трамп на мужа

В новой книге «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп», написанной журналисткой The Washington Post Мэри Джордан и пока не опубликованной, говорится, что супруга президента США Дональда Трампа очень влиятельна в политических вопросах — «больше, чем кажется». Об этом во вторник, 16 июня, рассказал директор по связям с общественностью Джордан Шон Спайсер, сообщает Newsweek.

«Мелания очень закулисна, но невероятно влиятельна», — сказал он. По словам Спайсера, она часто высказывает мужу собственное мнение о политических решениях, а он с ней соглашается, — это фирменный стиль первой леди.

По информации издания, подобное доверие Трампа к супруге повлияло на выбор Майка Пенса, ранее занимавшего должность губернатора штата Индиана, в качестве вице-президента. В книге описывается, как в 2016-м Мелания, Пенс и его жена встречались в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере (штат Нью-Джерси). После их разговора Мелания заявила супругу, что Пенс не слишком амбициозен.

По мнению автора книги, именно так жена Трампа повлияла на решение главы США. Джордан пишет, что у Пенса появилось преимущество перед соперниками: губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи и бывшим спикером палаты представителей Ньютом Гингричером. «Мелания посчитала, что он будет верным советником, а не альфой», — рассказал источник, на который ссылается Джордан.

Отмечается, что супруги Трамп установили доверительные отношения задолго до выборов президента в 2016 году. В книге также говорится, что Мелания понимает Дональда лучше, чем любая другая женщина, с которой когда-либо он мог встречаться. По словам автора книги, после расставания Трампов в 1999-м Мелания не имела отношений с мужчинами, зная, что сможет возвратить супруга исключительно своей преданностью.

12 июня Белый дом назвал лживой книгу, автором которой является журналистка Мэри Джордан, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп. Глава аппарата первой леди США Стефани Гришэм заявила, что книга «содержит ложную информацию и относится к художественному жанру».

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