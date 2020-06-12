Белый дом назвал ложью книгу о брачном контракте Мелании Трамп

Белый дом назвал лживой книгу, в которой говорится о заключении нового брачного контракта между Дональдом и Меланией Трамп. Об этом сообщает ТАСС.

Глава аппарата первой леди США Стефани Гришэм заявила, что книга «содержит ложную информацию и относится к художественному жанру».

Речь идет о выдержках из еще не опубликованной книги «Искусство ее сделки: нерассказанная история Мелании Трамп» журналиста The Washington Post Мэри Джордан. В ней утверждается, что Мелания не торопилась въезжать в Белый дом и хотела, чтобы их сын Бэррон сначала закончил учебный год в Нью-Йорке. Жена 45-го президента США использовала эту ситуацию, чтобы изменить брачный контракт, поскольку после свадьбы в 2005 году, согласно данным журналистки, первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».

Так, отмечается, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки Бэррона. Если раньше она позаботилась о его будущем, гарантировав наличие у него второго гражданства — в Словении, то теперь то, что его не оставят вне семейного бизнеса.

Также на изменения в брачном договоре повлияли новости о вероятных супружеских изменах Трампа.

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