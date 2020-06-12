Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов в 2016 году

Первая леди США Мелания Трамп после победы мужа Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году настояла на новом брачном контракте. Об этом сообщается в книге журналиста The Washington Post Мэри Джордан, выдержки из которого опубликованы на сайте издания.

После инаугурации, как пишет Джордан, Мелания не торопилась въезжать в Белый дом и хотела, чтобы их сын Бэррон сначала закончил учебный год в Нью-Йорке. Утверждается, что она использовала эту ситуацию, чтобы изменить брачный контракт, поскольку после свадьбы в 2005 году, согласно данным журналистки, первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».

Так, отмечается, что первая леди США выступала за отражение в обновленном брачном договоре расширения обязательств супруга, касающихся поддержки Бэррона. Если раньше она позаботилась о его будущем, гарантировав наличие у него второго гражданства — в Словении, то теперь то, что его не оставят вне семейного бизнеса.

Мелания вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году, через семь лет отношений. Предложение своей возлюбленной он сделал на балу Met Gala. На свадьбе присутствовали влиятельные люди из сферы политики и шоу-бизнеса: Хиллари Клинтон, которая впоследствии стала главной оппоненткой Трампа на президентских выборах 2016 года, Мэтт Лауэр, Рудольф Джулиани, Стар Джонс, Барбара Уолтерс, Реджис Филбин, Келли Рипа, Билли Джоэл и многие другие.

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