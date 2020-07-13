ГЛОНАСС проверили селедкой

Из порта Первомайский во Владивостоке по железной дороге отправили 25 тонн замороженной сельди, что позволит проверить работу оборудования, контролирующего координатно-временные и температурно-влажностные параметры груза, сообщил «Интерфакс» оператор российской глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).

Согласно информации агентства, данные, передаваемые датчиками, поступают в автоматизированную систему мониторинга (АСМ) ЭРА на базе Государственной автоматизированной информационной (ГАИС) ЭРА-ГЛОНАСС. «Контрольно-надзорные органы, а также заинтересованные участники рынка будут обеспечены полными и достоверными данными об условиях хранения и перевозки грузов», — заявили в ГЛОНАСС.

Тестирование системы планируется завершить до конца лета, после чего будут выбраны оптимальные по цене и качеству решения. По итогам данных работ могут быть приняты новые регламенты, формализующие требования к доставке скоропортящихся продуктов.

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В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что с 2017 года доля применяемой госкорпорацией российской микроэлектроники категории space в новых спутниках выросла с 53 до 80 процентов.

В апреле 2018 года гендиректор предприятия-производителя спутников «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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