Стартовал заключительный этап конкурса для юных российских бизнесменов

Стартовал заключительный этап международного конкурса «Мой первый бизнес» — онлайн фестиваль «CapFest», в котором примут участие 97 человек. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 июля.

«Мы постарались максимально приблизить конкурсные задания к современным условиям жизни. 97 ребят, объединенных в 22 команды, будут защищать свои предпринимательские и социальные инициативы перед экспертами, а лучшие участники получат дополнительные баллы к ЕГЭ», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, 18 июля будут объявлены победители третьего сезона конкурса, наград удостоят три команды.

В ходе онлайн-фестиваля состоятся.образовательные мастер-классы от приглашенных экспертов, онлайн-зарядки.

По словам руководителя конкурса «Мой первый бизнес» Александра Демина, конкурс позволяет участникам получить новые знания, найти единомышленников, расширить круг знакомых из числа профессионального сообщества.

«За три года существования конкурса мы убедились, что тема бизнеса и проектной деятельности востребована среди юного поколения», — подчеркнул он.

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