Бывший советник американского президента Дональда Трампа Роджер Стоун решил написать книгу, чтобы опровергнуть слухи о сговоре с Россией. Его слова цитирует The Hill.

Экс-советник рассказал, что планирует поддержать Трампа во время предвыборной гонки. Это связано с тем, что решение президента о сокращении тюремного срока Стоуна «спасло ему жизнь»: он астматик поэтому опасался за свое здоровье из-за пандемии COVID-19.

По словам экс-помощника, он готов сделать все что угодно ради помощи американскому лидеру. «Я собираюсь написать книгу обо всей этой истории, чтобы раз и навсегда положить конец мифу о сговоре с Россией», — заявил он.

О том, что Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику, стало известно 11 июля. В связи с этим президента обвинили в коррупции.

В апреле 2019 года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, Москва действительно оказывала на них влияние — в частности, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.

25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог в размере 250 тысяч долларов. Бывшего советника обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствованию проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказать давление на свидетелей.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. Предположительно, от Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп. Демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.

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