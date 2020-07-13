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В России выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 6537 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале. Общее число инфицированных с начала эпидемии достигло 733 тысяч.

Новые случаи заражения зарегистрированы в 84 регионах страны. За сутки зафиксировано 104 случая смерти, полностью выздоровели 2960 человек. Общее число выздоровевших за весь период эпидемии превысило 504 тысячи.

Во всем мире, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса на утро 13 июля, насчитывается свыше 12,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Четверть всех случаев приходится на США.

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