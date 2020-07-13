В нацпарке в Красноярском крае сняли на видео «пернатую кошку»

В нацпарке «Шушенский бор» в Красноярском крае сфотографировали бородатую неясыть — «бородатую кошку». Ролик с птицей показал телеканал «Енисей ТВ».

Название «бородатые кошки» неясыти получили из-за того, что основу их рациона составляют грызуны. Кроме того, такие птицы могут питаться небольшими птицами, зайцами и лягушками.

Сову засняла на камеру одна из сотрудниц парка Элинор Пэйт. Как пишет «Енисей ТВ», совы-родители не покидают птенцов довольно долго, чтобы обучить их необходимым навыкам, и в опасной ситуации взрослые птицы могут атаковать и человека, и крупного хищника.

29 июня сообщалось, что в 2022 году на Камчатке начнет работать первый и единственный в России центр для изучения ловчих птиц и восстановления популяции камчатских кречетов, которая была уничтожена браконьерами. Центр будет расположен у подножия мыса Шаромский.

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