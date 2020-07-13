Люди раскрыли тайные видео полицейских и удивились

Ряд пользователей соцсети Twitter стали скупать списанные камеры полицейских в интернете, и части из них удалось раскрыть видео, которые официально являлись тайной и не подлежали публикации. Как сообщает Vice, все началось с эксперимента юзера d0tslash.

По словам пользователя, он заинтересовался покупкой подобных камер и выкупил одну с сайта онлайн-торговли eBay. В результате покупатель смог обнаружить скрытые ролики с помощью старого приложения военных США под названием foreMost. Вскоре программа показала ему огромный список из видео, хранящихся на карте памяти, вставленной в видеокамеру, которая была закреплена на груди одного из полицейских в штате Аризона.

При этом d0tslash подчеркнул, что для открытия и просмотра файлов не нужно вводить какой-либо пароль, все данные доступны через программу и не имеют дополнительной защиты. Вскоре после этого другие пользователи Twitter решили повторить опыт юзера и тоже стали искать и заказывать старые камеры полицейских. Людей удивило то, как легко оказалось получить доступ к записям, которые официально не должны быть доступны в сети.

На опубликованных кадрах запечатлены различные моменты работы полицейских: остановки на дорогах, выезды по звонку продавцов, выезды в жилые дома из-за жалоб людей. При этом многие хакеры подчеркнули, что публиковали только скриншоты из роликов и намерены отдать камеры обратно в полицию, чтобы избежать нарушения закона.

В марте 2019 года полиция сообщила, что более полутора тысяч человек стали жертвами незаконных онлайн-трансляций из гостиничных номеров в Южной Корее. Камеры были спрятаны в различных предметах внутри комнат.

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