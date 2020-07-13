Перечислены регионы с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (672), Санкт-Петербурге (291), Ханты-Мансийском автономном округе (250) и в Алтайском крае (235).Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более ста новых случаев выявили в Свердловской (218), Нижегородской (212) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (205), Иркутской (203), Московской (196), Мурманской (179), Архангельской (134), Челябинской (132) областях, Красноярском (128), Хабаровском (121) краях, Воронежской (119), Новосибирской (112), Ульяновской (111), Оренбургской (102) областях.
Меньше всего заражений зафиксировано в Чеченской республике (10), Севастополе (10) и Еврейской автономной области (6).
Всего за последние сутки в России выявили 6537 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии насчитывается 733 699 случаев коронавируса; умерли 11 439 человек, выздоровел 504 021.