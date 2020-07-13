В Сербии рассказали о роли России в антиправительственных демонстрациях

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны не обладают какими-либо доказательствами причастности России к недавно прошедшим антиправительственным демонстрациям. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет ни одного доказательства этого, и я не могу такого сказать», — ответил глава государства на вопрос о роли России в беспорядках.

При этом Вучич отметил, что на протестах присутствовали «странные типы» из других стран. Президент также рассказал, что 13 июля он проведет встречу с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко, однако не уточнил тему беседы.

Ранее МИД России ответило на обвинения в беспорядках в Сербии. По мнению российских дипломатов, заявления о «российском следе» в беспорядках в Сербии являются «низкопробной заказухой». Представители внешнеполитического ведомства отметили, что такие утверждения делаются для того, чтобы бросить тень на российско-сербское партнерство.

С 7 июля в Белграде проходят протестные акции против карантинных мер, введенных правительством, — сербы пошли на штурм здания парламента в знак протеста. Небольшой группе удалось пробиться через полицейский кордон и ворваться в парламентское здание, но протестующих оттеснили полицейские. После прибытия подкреплений силовики использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать толпу от здания парламента.

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