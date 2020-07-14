Призер Олимпиады назвал рюмочные угрозой для российского спорта

Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах Дмитрий Носов назвал рюмочные угрозой для российского спорта. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Если бы политика на спорт была направлена, а не на показуху всякую, то различных спортивных секций и кружков было бы больше. Пока, к сожалению, мы в России наблюдаем только открытие очередных пивнушек и всяких рюмочных», — заявил Носов. По его мнению, тем самым власть показывает, что ей важнее.

Бывший дзюдоист также посчитал, что на телевидении недостаточно времени уделяют обсуждению спорта. «Новости спорта мы видим только в интернете, в основном это бои без правил и разборки борцов между собой, то есть пропаганды здорового образа жизни практически на телевидении нет», — подытожил он.

Носов завоевал бронзу на Олимпиаде в Афинах в дзюдо в категории до 81 килограмма. На его счету также бронзовая награда чемпионата Европы в этой же категории.

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