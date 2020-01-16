Призер Олимпиады ответил бросившему ему вызов Гуфу

Бывший депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах Дмитрий Носов в Instagram ответил бросившему ему вызов рэперу Алексею Долматову, известному под псевдонимом Гуф.

Носов отказался драться с Гуфом и пожелал ему завязывать с наркотиками. «Рэпер Гуф опять насинячился или наширялся, вызывает меня на бой. Я не могу тратить свое время на вызовы различных наркоманов, сумасшедших и алкоголиков. Львы не охотятся на мышей», — cказал он.

15 января Гуф записал нецензурное видеообращение в адрес Носова и вызвал его на бой, заявив, что тот разрушил его семью. Рэпер, отдыхающий в Таиланде, объяснил, что Носов также находится в этой стране, и предложил приехать к нему, чтобы решить «невыясненный вопрос».

В декабре 2014 года Долматова задержали после концерта в Красноярске, отправив на медосвидетельствование. Тогда у музыканта в крови обнаружили следы марихуаны и кокаина и задержали его на шесть суток. После этого Носов рассказывал, что его организация «Антидилер» помогала силовикам в операции.

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