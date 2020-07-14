Раскрыта эксклюзивная версия PlayStation 5

Игровая приставка Sony получит эксклюзивный вариант расцветки корпуса. Об этом можно судить по фотографии, опубликованной на форуме геймеров ResetEra.

Фотографию промопостера PlayStation 5 выложил пользователь под ником BarrBarr. По его словам, он работает в ретейле и в его распоряжении оказались рекламные материалы новой версии консоли. «Не знал, где опубликовать это, но на работе мы только что получили промоизображение приставки PS5 в черном и красном цветах», — отметил пользователь.

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На раскрытом пользователем снимке изображен комплект устройств Sony, включающий в себя приставку PlayStation 5, геймпад DualSense, профессиональную камеру, монитор, на котором можно заметить постер актуального флагмана Sony Xperia 1 II. Также на картинке изображены подарочные карты Asos и Nike. Консоль и контроллер выполнены в черном цвете с красными вставками.

По мнению комментаторов, слитый постер может намекать на специальную версию PS5, которая будет продаваться в комплекте с другими устройствами японского бренда. «Боже, это выглядит потрясающе!» — прокомментировал изображение пользователь под ником --R.

PlayStation 5 была представлена в середине июня, ориентировочно консоль нового поколения поступит в продажу до конца года. Модель будет доступна в двух модификациях — с дисководом и без него. Базовая версия приставки выполнена в белом цвете с черными элементами.

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