Любитель сладкого сбросил 91 килограмм и поделился секретом похудения

Житель австралийского штата Южная Австралия сбросил 91 килограмм и поделился секретом своего успеха. Об этом сообщает издание Yahoo Lifestyle.

32-летний начальник производства на бетонном заводе по имени Мэттью (Matthew) весил 181 килограмм. Он связывал избыточный вес со своим трудоголизмом и тем фактом, что он — сладкоежка. «Я много работал. Я был довольно активен на работе, но у меня были нездоровые пищевые предпочтения. Особенно я любил сладкое», — говорит он. Кроме того, Мэттью был курильщиком и выпивал по три литра ледяного кофе в день.

Он стеснялся своего лишнего веса до тех пор, пока не достиг переломного момента, который заставил его изменить свой образ жизни. «Я был на свадьбе друга, и когда после торжества опубликовали фотографии, я выглядел на них огромным. Не верилось, до какого состояния я себя довел», — объяснил он.

После этого Мэттью перестал пить ледяной кофе и пересмотрел свою диету. Сейчас его любимое блюдо — стейк с грибным соусом. Он начал заниматься фитнесом и за два года похудел до 90 килограммов.

«Когда я перешел на более здоровый план питания и образ жизни, у меня стало больше энергии, чтобы работать и проводить время с семьей и друзьями», — сказал он. Мэттью занял на работе лидирующую роль, о чем не помышлял еще несколько лет назад.

Мужчина полюбил езду на горном и дорожном велосипедах, а также занятия на велотренажере. Кроме того, он ходит в спортзал и занимается плаванием. Мэттью рассказал, что семья и друзья поддерживали его во время похудения.

Ранее сообщалось, что преподавательница физкультуры из австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, назвала неочевидный и простой способ похудеть — грамотно организовать кухонные шкафы c продуктами. 43-летняя учительница утверждает, что после наведения порядка на кухне у нее изменились пищевые привычки и улучшилось здоровье.

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