Обновление сломало смартфоны Xiaomi

Системное обновление ограничило функциональность смартфона Xiaomi Mi A3. На жалобы пользователей аппаратов обратило внимание издание XDA Developers.

Пользователи рассказали на официальном форуме компании и в соцсетях, что после установки патча безопасности на телефонах перестала работать вторая сим-карта. По мнению журналистов, проблема вызвана некорректным апдейтом под наименованием V11.0.3.0.QFQMXTC, тогда как правильный имел постфикс QFQMIXM.

Поломку девайсов объяснили тем, что обновление QFQMXTC было предназначено только для мексиканских пользователей Xiaomi Mi A3 и сотового оператора Telcel. Это подтверждает тот факт, что название и логотип оператора стали появляться при перезагрузке устройства.

Xiaomi обратила внимание на проблему, заявив, что в процессе развертывания системного апдейта произошла ошибка. Компания заявила, что в данный момент откатиться на предыдущую версию ОС нет возможности, и в ближайшее время выйдет исправляющее проблему обновление.

В марте пользователи Xiaomi Mi A2 Lite пожаловались на сбои в работе смартфонов. В частности, владельцы устройств заявили о бесконечной перезагрузке девайсов и частых зависаниях. Производитель девайсов отреагировал приостановкой развертывания обновлений и пообещал выпустить исправляющий апдейт.

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