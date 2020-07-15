В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Инфотека24».

Полиция разогнала демонстрантов, проникших в здание. Кроме того, сотрудникам правоохранительных органов пришлось использовать водометы.

По данным РИА Новости, люди совершили марш по центральным улицам азербайджанской столицы, скандируя патриотические лозунги. По оценке агентства, в шествии приняли участие больше тысячи человек.

Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Слава армии», «Солдаты вперед», «Главнокомандующий, объяви мобилизацию».

Бои на армяно-азербайджанской границе начались в воскресенье, 12 июля. Страны обвиняют друг друга в провокациях и обстрелах населенных пунктов. Боестолкновение продолжается третий день в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойна. В Баку 14 июля сообщили об 11 погибших азербайджанских военнослужащих. В Министерстве иностранных дел России отмечали, что готовы оказать содействие для стабилизации ситуации.

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