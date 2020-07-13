Россия отреагировала на конфликт Армении и Азербайджана

МИД России выразил серьезную озабоченность обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД России выражает серьезную озабоченность резким обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе (...) Приносим соболезнования родным и близким погибших. Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона», — сказано в тексте.

Дипломаты также призвали стороны конфликта сохранять сдержанность и соблюдать режим прекращения огня. От имени российской стороны МИД выразил готовность помочь в стабилизации ситуации.

Накануне Министерство обороны Азербайджана сообщило, что на границе с Арменией началась перестрелка после того, как армянская армия обстреляла азербайджанские позиции из артиллерийских установок. Минобороны Армении утверждало, что азербайджанцы пытались захватить опорный пункт на границе при поддержке артиллерии, но были отброшены.

Позже Баку заявил, что Вооруженные силы Армении обстреляли из 120-миллиметровых минометов азербайджанское село. В Ереване утверждают, что обстрелу подверглись инженерная инфраструктура и технические средства азербайджанской армии, а не населенные пункты.

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