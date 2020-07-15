Российский школьник хотел сделать селфи на железной дороге и погиб

В Тихвине Ленинградской области школьник хотел сделать селфи над железнодорожными путями, однако не удержал равновесие и упал на рельсы. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

По данным издания, юноша забрался на техническую лестницу теплотрассы, проходящей вдоль путепровода. По словам очевидцев, пытаясь удержаться на конструкции, он повис, зацепившись одной рукой. Высота падения несовершеннолетнего составила 6,5 метра.

При падении на пути школьник получил ряд серьезных травм. Медикам не удалось спасти юношу, и он скончался в местной больнице.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае женщина погибла, сорвавшись с обрыва при попытке сделать селфи на смотровой площадке. Туристка, которая хотела сфотографироваться со своей приятельницей, оступилась и сорвалась с высоты в 50 метров.

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