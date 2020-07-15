Основатель UFC высказался о первом российском чемпионе организации

Основатель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арт Дэйви высказался о первом российском чемпионе организации. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Дэйви напомнил, что первым чемпионом UFC из России является Олег Тактаров. «На турнире UFC 6 и правил-то толком не было, можно было лежачего избивать чем хочешь, хоть коленями. Нужно было победить трех разных соперников за один вечер. Это очень тяжело. Так что Олег был первым российским чемпионом UFC, это нельзя у него забрать», — посчитал он.

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Основатель UFC отметил, что уважает действующего обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова, при этом добавив, что ему было легче стать чемпионом, нежели Тактарову. «Он дерется два раза в год. Представьте три боя за вечер, и ты не знаешь, кто станет твоим соперником за сутки. Это нереально сейчас», — подытожил он.

В апреле Тактаров выразил уверенность в том, что только он заслуживает права называться первым российским чемпионом UFC, так как в 1995 году на шестом турнире чемпионата одержал победу над американцем Тэнком Эбботом. В окружении Нурмагомедова неоднократно высказывались о том, что Тактаров не может называться первым российским чемпионом, так как в те годы соревнования проходили по другому регламенту, а чемпионом теперь следует считать Нурмагомедова.

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