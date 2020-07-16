Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации «грязных» денег из России

Белорусские власти обвинили экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют главным соперником Александра Лукашенко в президентской гонке, в легализации «грязных» денег из России. Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1» «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?», опубликованном на YouTube.

Как заявил старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Артем Дунько, через Белгазпромбанк «прокачивались» миллиарды долларов, которые выводились в иностранные государства, в том числе офшоры. Все это происходило под непосредственным руководством Бабарико.

«Легализовано "грязных" российских денег на сумму более 43 миллионов долларов и двух миллионов евро. Все указанные средства были впоследствии перечислены в иностранные государства», — сказал Бунько.

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С российской стороны схеме покровительствовал беглый банкир, экс-глава «Старбанка» Агаджан Аванесов. «Старбанк» перечислял деньги на счета российских фирм-однодневок в Белгазпромбанке. Средства конвертировались в валюту и под предлогом оплаты за товары выводились на счета иностранных компаний, подконтрольных Аванесову. Часть «отмытых» денег возвращалась в Россию.

По словам Дунько, по указанию Бабарико была разработана «еще более интересная» схема вывода российского капитала с помощью векселей «Газпромбанка», в ней также участвовал Аванесов. По данным белорусских журналистов, российский банкир скрывается на подмосковной Рублевке.

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