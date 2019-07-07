Находящийся в федеральном розыске банкир прибыл в Россию

Находящийся в федеральном розыске фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Агаджан Аванесов прилетел в Санкт-Петербург. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает «Фонтанка».

Изданию стало известно, что несколько дней назад Аванесов заселился в гостиницу Four Seasons Lion на Вознесенском проспекте. Банкир оплатил номер до 9 июля и въехал в него по своему паспорту.

По данным «Фонтанки», петербургские правоохранительные органы осведомлены о приезде Аванесова и встречались с банкиром, однако задерживать его не стали. При этом ходатайств об избрании ему меры пресечения в суды не поступало.

В марте 2016 года ЦБ отозвал лицензию у возглавляемого Аванесовым Старбанка. Причиной такого решения стали сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж и сомнительные транзакции. Касса банка к приходу Агентства по страхованию вкладов недосчиталась более 15 миллиардов рублей.

Также Аванесова обвиняют в хищении денежных средств в особо крупном размере. Старбанк выдавал заведомо невозвратные кредиты «карманным» юрлицам, а деньги выводились за рубеж.

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