Представителя российских евреев обманули на 1,5 миллиона долларов

Житель Москвы Андрей Клепиков обманул вице-президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Германа Захарьяева на 1,5 миллиона долларов. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2014 году Клепиков назначил Захарьяеву встречу в торговом центре «Звездочка» и попросил у него крупную сумму, которую планировал вложить в строительство завода по производству изделий из пластика в Калининграде. Вице-президент РЕК предоставил Клепикову деньги, при этом тот обещал вернуть их через полгода.

Однако спустя пять лет Захарьяев свои деньги так и не получил и обратился в полицию.

В то же время Клепиков утверждает, что на самом деле взял в долг указанную сумму еще в 2006 году, а в 2014-м был просто оформлен договор займа. По его словам, хотя ему и удалось построить завод, в настоящее время им управляет его бывшая жена, а он сам никакого отношения к предприятию не имеет. При этом мужчина отметил, что не понимает сути претензий в свой адрес, так как якобы всегда остается на связи и никогда не отказывался вернуть деньги в будущем.

Ранее в июне сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения у 55-летней жительницы Иркутской области 1,6 миллиона рублей. Мошенник, обещавший жениться на россиянке, рассказал, что отправил ей чемодан с миллионами евро и уговорил женщину перевести на его счет «налог» на ввозимые в Россию финансы.

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