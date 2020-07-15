В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России

Правоохранительные органы Белоруссии арестовали счет супруги замминистра финансов России Андрея Круглова, хранящиеся на счете в Белгазпромбанке. Об этом сообщил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Белоруссии Дмитрий Дягилев, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о трех миллионах евро. «В рамках расследования уголовного дела на данные денежные средства наложен арест», — заявил он.

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Дягилев добавил, что «для выяснения всех обстоятельств противоправной деятельности через Генеральную прокуратуру Республики Беларусь в компетентные органы Российской Федерации направлены международные поручения об оказании правовой помощи».

О незаконных операциях, проводимых через «черную кассу» Белгазпромбанка, сообщалось ранее. Одна из схем, по данным следствия, заключалась в обмене иностранной валюты на банковские облигации.

Следствие считает, что глава Белгазпромбанка Бабарико, а также некоторые бывшие и нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка создали организованную преступную группу с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти заявляли, что данная деятельность контролировалась «кукловодами из "Газпрома"» и создала угрозу интересам национальной безопасности Белоруссии.

Бабарико предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 2 статьи 235 («Легализация средств, полученных преступным путем»), часть 2 статьи 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере»), часть 2 статьи 431 («Дача взятки повторно либо в крупном размере»).