Вашингтону предрекли статус мировой столицы наркотиков из-за «волшебных грибов»

Вашингтон, округ Колумбия, может превратиться в наркотическую столицу мира. Такое будущее американской столице предрек представитель Республиканской партии США Энди Харрис (Andy Harris) в ходе дебатов о «волшебных грибах» в Конгрессе, пишет New York Post.

Во время своего выступления Харрис прокомментировал инициативу активистов, которые требуют декриминализировать использование природных галлюциногенов. «Мы, конечно, — я надеюсь, — не хотим, чтобы нас называли мировой столицей наркотиков», — заявил политик. Он также предложил поправку, которая запрещает использование в Вашингтоне естественных психоделиков без рекомендации врача, а также вождение под воздействием наркотика. Однопартийцы поддержали предложение Харриса.

Демократы в свою очередь выступили против заявления политика. «Если жители округа хотят сделать грибы более низким приоритетом и сосредоточить ограниченные ресурсы правоохранительных органов на других вопросах — это является их прерогативой», — сказал член палаты представителей Конгресса США Майк Куигли (Mike Quigley).

В конечном итоге Харрис снял свою поправку, заявив, что ее можно будет рассмотреть позже, если жители округа Колумбия одобрят эту инициативу. Однако он отметил, что борьба с психоделиками еще не окончена.

В 2019 году инициативу по декриминализации наркотика поддержали в Денвере, штат Колорадо. За ним последовали города Окленд, Беркли и Санта-Круз в штате Калифорния. Ранее подобная мера была применена в отношении марихуаны до ее официальной легализации.

Ранее сообщалось, что сторонники бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса поспорили о марихуане.