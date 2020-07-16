Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года. Такой срок назвали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU), сообщает Forbes. При этом мировой экономике потребуется вдвое меньше времени: к докризисным показателям она сможет вернуться уже в 2022-м.

По прогнозам аналитиков EIU, большинство экономик мира начнут восстанавливаться уже в третьем квартале текущего года. В целом для России выход из кризиса осложняется и низкими ценами на энергоресурсы. Международный валютный фонд прогнозирует, что в этом году ВВП страны потеряет 6,6 процента. Однако в российском Минэкономразвития придерживаются более позитивного сценария и говорят о падении на 4,8 процента.

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин называет происходящее в российской экономике застоем. Одной из актуальных проблем он называет доминирование госсектора и отдельных государственных институтов на финансовом рынке. Именно из-за этого Россия находится на 120-м месте в мире по устойчивости финансовой системы, уверен Кудрин.