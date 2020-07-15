Россиян предупредили о росте цен

ЦБ допустил временный рост цен на товары и услуги после возобновления работы сферы услуг и торговли. Об этом говорится в материалах Банка России.

Повышение цен может произойти на фоне эффекта отложенного спроса и ослабления рубля в первом квартале, предупреждают аналитики. Однако месячный индекс потребительских цен будет сохраняться на пониженном уровне. Также вероятно постепенное повышение годовой инфляции до конца 2020 года, прогнозирует регулятор. В июне инфляция увеличилась на 0,19 процентных пункта и составила 3,21 процента.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров допустил повышение цен на импортные товары из-за курса валют. Он заявил, что могут стать дороже только те товары, производство которых не налажено в России.

В июле первый вице-премьер Андрей Белоусов предсказал российской экономике ускоренное восстановление от последствий пандемии коронавируса. Сокращение ВВП во втором квартале этого года составило 9,5-10 процентов.