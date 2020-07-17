Непобежденный американский боксер погиб в 24 года

Американский боксер-профессионал Трэвелл Мэзион погиб в результате дорожной аварии. Об этом сообщает TMZ.

Непобежденному спортсмену было 24 года. Автомобиль Мэзиона вылетел на встречную полосу, задел Nissan Sentra и врезался в Honda Pilot. Боксер погиб на месте. Еще один пострадавший — 61-летний водитель Honda Pilot — скончался в результате полученных травм в больнице.

Полиция расследует ДТП, повлекшее за собой две смерти. Причины, по которым Cadillac Мэзиона оказался на встречной полосе, пока не установлены.

Свой последний поединок Мэзион завершил за 58 секунд. Он нокаутировал Фернандо Кастанеду в январе 2020 года. В профессиональном боксе американец не знал поражений. На его счету 17 побед в 17 поединках.

9 июля сообщалось о гибели экс-игрока сборной Сингапура по футболу Хафиза Рахима. 36-летний мужчина скончался в результате травм, полученных в ДТП.