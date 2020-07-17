«Австралийского Дональда Трампа» арестовали по обвинению в коррупции

Арестованному миллиардеру и бывшему члену парламента Австралии Клайву Палмеру предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает Business News Australia со ссылкой на австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

В результате транзакций между компаниями он «незаконно обогатил свою собственную партию», вместо того, чтобы использовать средства по назначению. В ASIC считают, что Палмер нарушал закон в 2013 году в преддверии федеральных выборов в стране.

Тогда он был директором компании Mineralogy. Предполагается, что миллионер совершил транзакцию на сумму в 8,5 миллионов долларов на счета компаний Cosmo Developments и Media Circus, а также Объединенной партии Австралии (также известна как Объединенная партия Палмера, Clive Palmer's United Australia Party).

Палмеру грозит тюремный срок до пяти лет или штраф в размере 237 тысяч долларов. Если же следствие обнаружит другие отягчающие обстоятельства, миллиардера, которого часто называют «австралийским Дональдом Трампом», могут посадить на 12 лет. ASIC инициировала расследование деятельности миллиардера в марте 2020-го.

Мужчина также известен как инициатор строительства второй версии трансатлантического парохода «Титаник», затонувшего в апреле 1912 года. Он обещал, что судно построят к 2022 году.

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