В Москве бывшую узницу концлагеря обманули на 20 миллионов рублей

Московские полицейские задержали двух мужчин по подозрению в совершении мошеннических действий. Они, предположительно, обманом продали дорогостоящую квартиру, принадлежавшую 89-летней москвичке — бывшей узнице концлагеря, сообщается на сайте столичного главка МВД.

С соответствующим заявлением в полицию обратилась сама пенсионерка. Она сообщила, что решила продать свою квартиру на Малой Сухаревской площади, чтобы затем переехать в один из приморских городов на юге России. Помочь с продажей недвижимости ей предложил сын знакомой, ранее арендовавший у нее комнату. Мужчина пообещал продать жилье за 20 миллионов рублей.

Впоследствии он якобы привлек к реализации объекта опытных риелторов. Для продажи квартиры пенсионерку попросили подписать ряд документов, суть которых ей не была разъяснена. Через некоторое время посредник сообщил, что жилплощадь продана за 12 миллионов рублей, но покупатель деньги еще не отдал. Позже он заявил, что вложил вырученные от продажи квартиры деньги в некий бизнес и пообещал, что в дальнейшем потерпевшая получит 20 миллионов рублей. Пенсионерка заподозрила обман и пошла в полицию.

Полицейским удалось оперативно выявить и задержать предполагаемых аферистов. Ими оказались 58-летний знакомый потерпевшей и его 53-летний сообщник. Они продали жилплощадь, а вырученные средства потратили на свои нужды. Пенсионерку тем временем уже выписали из квартиры. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2019-го в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту хищения квартиры у 93-летней местной жительницы, также бывшей узницы концлагеря. За помощью к сотрудникам Следственного комитета обратился внук женщины. До этого он подал в полицию заявление о мошеннических действиях с квартирой его бабушки, но полицейские отказались заводить уголовное дело.

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