Российский заключенный рассказал подробности побега в Финляндию

Осужденный за разбой и убийство российский заключенный Михаил Голиков, скрывшийся в мае из больницы города Ачинска, рассказал подробности своего побега в Финляндию. Интервью с беглецом в пятницу, 17 июля, публикует издание «Медиазона».

По словам находящегося в финском центре временного содержания россиянина, он решился на побег из-за якобы поступивших ему угроз со стороны сотрудников ФСИН Красноярского края, которые советовали ему исчезнуть, обещая проблемы. Заключенный, находившийся на лечении в стационаре, нашел в вестибюле лечебного заведения чужой паспорт и вышел из больницы. После чего автостопом доехал до Новосибирска.

Благодаря украденному документу он снял в городе квартиру, где жил почти месяц, думая, что делать дальше. Ему было известно, что его побег обнаружен сотрудниками исправительной колонии. Уголовник решил бежать за границу.

Автостопом он добрался до Екатеринбурга, оттуда поехал в Пермь, затем — в Киров. Из Кирова Голиков отправился в Москву, после чего в Санкт-Петербург. От Северной столицы добрался до поселка Великое под Выборгом неподалеку от финской границы. На протяжении всего пути ему удалось избежать встречи с сотрудниками полиции.

Голиков рассказал, что перед последним этапом побега самостоятельно составил маршрут по карте. Восемь часов он шел через лес, ориентируясь на местности, и вышел к озеру на финской территории. Он понял это, когда увидел местную деревню, строения которой отличались от российских. По словам беглеца, он попросил о помощи первых встречных финнов, обратившись к ним на английском языке. После чего за ним приехала полиция и поместила его в центр временного содержания.

18 июня сообщалось, что пограничный патруль пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии арестовал человека в районе Юлямаа. Было начато расследование в связи с несанкционированным пересечением российско-финской границы.

Во ФСИН сообщили, что беглецом является осужденный Михаил Голиков, который заживо сжег человека в автомобиле, а другого зарубил топором за дозу наркотиков. Его приговорили к 20 годам лишения свободы, а в 2019 году оставшиеся пять лет срока ему заменили на принудительные работы.

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