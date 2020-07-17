Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки

Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки. Своим мнением он поделился в интервью для Youtube-канала блогера Надежды Стрелец.

Ведущая попросила имиджмейкера дать оценку стилей некоторых знаменитостей и публичных людей, в частности, Канделаки и показала ему несколько фотографий телеведущей. На одном из снимков она одета в топ и куртку, которую Рогов назвал «куцей» и назвал наряд провальным. «Я прекрасно понимаю, зачем это нужно Тине. Она в прекрасной форме, работает над своим прессом и хочет его показывать», — пояснил при этом он. Не понравились ему и «лосинки» звезды. Рогов предположил, что такой промах может быть связан с самостоятельным выбором Канделаки, поскольку он «здесь руку стилиста не видит».

Другой образ ведущей стилист так же назвал плохим, отметив, что Канделаки надела «куртку устаревшую», а выбранная сумка, по его оценке, здесь не подходит, «то есть, просто некий набор трендов». Рогов заявил, что такой наряд он мог бы сделать «как стилист в рамках своего шоу для девочки, которая вообще никогда ничего не носила модного».

При этом стилист положительно оценил представленное ему фото наряда давней соперницы Канделаки — Ксении Собчак. По его мнению, здесь все сочетается. «Мне кажется, Собчак в последнее время выглядит симпатично. Не то, чтобы я за ней слежу, но все ровненько, чистенько, без трэша, и волосы всегда красивые», — добавил Александр Рогов.

Отвечая на вопросы ведущей о других российских знаменитостях, он назвал «бомбой просто» стиль Ренаты Литвиновой.

Ранее Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику ее фигуры, назвав оппонентку ханжой и призвала подписчиц не заниматься самоуничижением из-за внешности. Канделаки добавила, что, по ее мнению, совершенно не важно, сколько весит человек, и подчеркнула, что не существует никакой нормы и стандартов хорошего внешнего вида.