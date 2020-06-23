Канделаки отреагировала на слухи о сексе с бывшим футболистом сборной Украины

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на слова экс-нападающего киевского «Динамо» и сборной Украины Артема Милевского, заявившего, что у него был с ней секс. Интервью с Канделаки опубликовано в YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

По ее словам, ей жалко украинского нападающего, который вынужден заявлять о связи со знаменитостью из-за несложившейся карьеры. «Получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было», — считает Канделаки.

Она подчеркнула, что в интервью не собирается опровергать или подтверждать слова Милевского. «Ты, мой родной, мне не супруг и не духовник, поэтому можно я не буду отвечать на этот вопрос», — обратилась она к Гордону.

В июле 2019-го Милевский признался в интервью Евгению Савину в блоге «КраСава», что у него якобы был секс с Канделаки в бытность ее ведущей передачи «Самый умный». Тогда Канделаки никак не отреагировала на слова футболиста.

Милевский известен по выступлениям за киевское «Динамо», хорватский «Хайдук», российский «Тосно», а также «Динамо» из Бреста. В активе форварда восемь голов в 50 матчах за сборную Украины. Нападающий не призывался в национальную команду с 2012 года.

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