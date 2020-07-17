Белорусский ресторатор выпустил видео о «зассавшем Лукашенко»

Белорусский ресторатор Вадим Прокопьев выпустил видео с критикой действующего главы государства Александра Лукашенко под названием «Прокопьев: Лукашенко зассал». Запись опубликована на YouTube.

«"Джентельмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего без намеренья", Оскар Уайльд. Чувствую за собой полное право перейти с несостоявшимся дуэлянтом на "ты". И сообщить то, что о нем давно думаю», — подписал он ролик.

«Хочешь парализовать нашу волю. Сначала украсть выборы, потом политзаключенными поторговаться с Помпео. Хочешь, чтобы мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, сейчас по-другому», — обратился он к главе республики. Также Прокопьев отметил, что Лукашенко знает свой «крошечный рейтинг», а его окружение «подсовывает фальшивую аналитику».

Ресторатор упомянул, что Лукашенко посадил «по сфабрикованным делам» всех, кто осмелился бросить ему вызов, имея в виду предстоящие президентские выборы.

Ранее Прокопьев вызвал Лукашенко на дуэль. Он заявил, что ему стало известно о том, что белорусский лидер назвал его «п******ом», отреагировав на попытку бизнесмена создать в Белоруссии ассоциацию рестораторов для решения проблем с властью и лоббирования собственных интересов.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. 14 июля ЦИК отказала в регистрации двум главным соперникам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО, как и популярный блогер Сергей Тихановский, также пытавшийся участвовать в президентской гонке. Последнее решение ЦИК вызвало массовые акции протеста, на которых были задержаны более 200 человек.