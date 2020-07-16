Штабы трех соперников Лукашенко объявили об объединении усилий

Штабы трех соперников Александра Лукашенко объявили о том, что объединяют усилия в преддверии выборов президента Белоруссии. Об этом сообщает Tut.by.

Официально зарегистрированная кандидатом Светлана Тихановская, жена арестованного блогера Сергея Тихановского, 16 июля провела встречу с представителями штабов экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и основателя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которых не допустили до участия в выборах. Бабарико находится в СИЗО.

Объединенная команда планирует призывать избирателей прийти на выборы, назначенные на 9 августа. Граждан также будут информировать о необходимости защищать свой голос разными способами. При этом штабы намерены требовать проведения повторных и честных президентских выборов.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина обвинила штабы Бабарико и Цепкало в организации несанкционированных акций протеста.