Месси пожаловался на слабость «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси пожаловался на слабость команды. Его слова приводит AS.

Месси посчитал, что поражение от «Осасуны» в матче 37-го тура чемпионата Испании закономерно, так как команда слаба и уязвима. По его мнению, ненормально, что соперник побеждает их благодаря большему желанию. «Мы не хотели, чтобы все закончилось вот так. Но игра с "Осасуной" — это весь наш сезон в миниатюре. Мы потеряли слишком много очков», — заявил футболист.

Матч завершился победой «Осасуны» со счетом 2:1. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, потеряв шансы на чемпионство. Победителем турнира стал мадридский «Реал».

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.

До этого сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен утратил доверие игроков. Судьба наставника сине-гранатовых должна решиться по итогам чемпионата Испании.