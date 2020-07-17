Число случаев заражения коронавирусом в России приблизилось к 760 тысячам

В России число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии приблизилось к 760 тысячам. Об этом в пятницу, 17 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, за весь период в России выявили 759 203 случая коронавируса в 85 регионах. С начала эпидемии в стране зафиксировано 12 123 летальных исхода, 539 373 человека излечились.

По данным на 16 июля, в стране было зарегистрировано 752 797 случаев инфицирования в 85 регионах. Отмечалось, что за весь период умерли 11 937 человек, выздоровели 531 692 человека.

Ранее в июле эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что в настоящее время Россия находится на стадии угасания эпидемии. По его словам, все регионы уже прошли пик заражений коронавирусом, при этом динамика распространения инфекции везде разная.