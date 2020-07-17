В городе Сунжа в Ингушетии обустроят парк по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает газета «Ингушетия».

В центральной зоне парка завершается укладка брусчатки, закончены работы по установке скамеек и урн. Также установлены бордюрные камни.

Объект посетил мэр Сунжи Хаваж-Багаудин Сапралиев. По его словам, в парке будут созданы четыре пешеходные зоны в форме кольца.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.