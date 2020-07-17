В Хабаровском крае собрались вернуть ограничения по коронавирусу

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рекомендовало вернуть ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Глава управления Татьяна Зайцева отметила, что для сдерживания ситуации необходимо вернуться к мерам, действовавшим в мае-июне. «Это ограничение на работу мест массового пребывания, мест отдыха, куда активно стекаются люди», — уточнила она, добавив, что пока преждевременно говорить об открытии детских лагерей.

Зайцева подчеркнула, что за две недели прирост заболеваемости увеличился с 8 до 15 процентов, то есть почти вдвое. 80 процентов зараженных живут в Хабаровске. У многих заболевание протекает в более тяжелой форме, чем ранее.

На сайте краевого правительства граждан предупредили, что в регионе складывается тяжелая ситуация с распространением инфекции, поэтому рассматривается возможность ужесточить некоторые правила. «Убедительно просим вас воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила», — говорится в публикации.

Власти уточнили, что за последние сутки в крае заразились 119 человек, это самый высокий показатель на Дальнем Востоке. В Хабаровске занято почти 90 процентов больничных коек, выделенных для инфицированных. 60 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

11 июня в Хабаровском крае произошел первый этап снятия ограничений: открылись летние кафе, фитнес-центры, магазины промтоваров, дежурные группы в детсадах. До сих пор сохраняется режим самоизоляции для пожилых жителей, закрыты рестораны, запрещены массовые мероприятия.

По данным на 17 июля, за все время эпидемии в регионе выявлено 5873 факта заражения; 3050 пациентов выздоровели, 46 человек умерли.