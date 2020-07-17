В Барселоне попросили не выходить на улицу из-за вспышки коронавируса

Власти Каталонии объявили о новых карантинных мерах из-за новой вспышки коронавируса. Об этом сообщает El Pais.

Среди объявленных ограничений — закрытие спортзалов, культурных объектов, значительное уменьшение возможного числа гостей ресторанов и баров. Жителей Барселоны попросили не выходить на улицы без крайней необходимости, а собрания больше десяти человек объявлены незаконными.

Известно, что городская полиция Барселоны будет штрафовать за нахождение в общественном месте без маски. Отмечается, что в Каталонии за последние сутки было выявлено свыше 1100 новых случаев COVID-19.

Материалы по теме Между первой и второй Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?

До этого в каталонском городе Льейда люди вышли на протесты против ограничений и задумавшего прибегнуть к ним мэра. Одним из местных лозунгов стала фраза «ваш карантин убивает больше, чем вирус». Вскоре по жалобе прокуратуры суд приостановил распоряжение муниципалитета, указав, что ограничительные меры вправе принимать только центральные власти.