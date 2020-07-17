Ребенок выжил после нападения ротвейлеров и стал жертвой издевок

В Великобритании пятилетнему Райдеру Уэллсу приходится жить с жестокими насмешками и издевательствами детей и взрослых, после того, как его лицо было обезображено двумя напавшими на него ротвейлерами. Об этой истории рассказывает издание The Mirror.

Трагедия произошла, когда мальчику был один год и девять месяцев. Он потерял всю правую щеку, нижнюю часть века, 75 процентов губ, были сломаны зубы и рука, проколото правое легкое. Тогда врачи готовили маму мальчика Бриттани к худшему. Ребенок перенес 50 пластических операций. Мальчику пришлось заново учиться есть и пить, посещая при этом детский сад. Как вспоминает Бриттани, врачи назвали чудом, что Райдер выжил с такими ужасными травмами.

Сейчас незнакомцы на улицах часто высказывают неприятные комментарии в его адрес, а другие дети называют «монстром». Иногда мальчик носит очки и кепку или опускает голову, чтобы окружающие не видели его лица. При этом в будущем Райдера ждет еще множество операций, пока он не вырастет, в том числе восстановление носа и зубов.

Как сказала Бриттани, ее сын никогда не будет выглядеть как все, и ему приходится сталкиваться со множеством препятствий, но она каждый день напоминает ему, что все красивы по-своему и отличаться от других — нормально. У него есть своя компания друзей, что придает мальчику уверенность в себе.

Ранее сообщалось о нападении крокодила на шестилетнего мальчика в Мексике. Рептилия утащила ребенка в водоем, где в течение десяти минут кусала за руки, грудь и ноги. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии.