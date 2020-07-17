Лукашенко призвал Россию к равноправному союзу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию выстраивать равноправный союз. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Строить мы наши союзные отношения должны исключительно на равноправной основе. Я как историк хорошо понимаю и изучал эту тему очень внимательно. Союзы, построенные не на равноправной основе, не существуют долго», — заявил он.

После этого в своей речи Лукашенко неожиданно перешел на вопрос захвата других территорий. Он заявил, что времена изменились и сейчас нельзя силой присоединить к себе другую страну. «И у России своих земель хватает, если говорить о России. Но если кто-то мыслит за пределами нашей страны с другой стороны такими вещами и понятиями, я думаю, жизнь его недолговечна», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко ответил на слова главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о цене независимости Белоруссии. «Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия», — подчеркнул белорусский президент. По его словам, ему ничего не нужно платить, так как суверенитет и независимость страны не продаются. Перед этим Венедиктов пересказал разговор Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного объединения двух стран. В частности, журналист высказал мнение, что согласие белорусского президента на этот шаг — это «вопрос торговли».